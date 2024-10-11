Владимир Зеленский подарил Папе Римскому картину: кто автор и что о ней известно

Об этом сообщил в соцсети руководитель благотворительного фонда "Украинский Альянс" Николай Филонов.

"Картина, которую сегодня Президент подарил Папе Римскому, очень символическая работа из проекта Владимира Козюка "Незламні" под названием "Бучанская резня: История Марички". Авторы картины – Владимир Козюк и Владислав Задворский. Эта картина – напоминание всему миру о геноциде нашего народа и страшных преступлениях против Украины. Очень важно, чтобы весь мир и Святой Престол ни на минуту не забывали об украинской трагедии и продолжали поддерживать нас в нашей борьбе с оккупантами", – написал он.

Страшный и трагический сюжет этой картины:

"Маричка стояла и смотрела опустошенными глазами сквозь толпу, собравшуюся на месте трагедии. Она потеряла все: ее дом, ее семью, ее детство. На ее глазах пытали и убили ее отца, мать, бабушку... Ее родной город Буча стал свидетелем нечеловеческих зверств, которые навсегда оставили шрамы на ее душе. Украинские солдаты, освободившие город от российских оккупантов, пытались говорить с ней, успокоить. Но их слова казались отдаленными, нечеткими, как шепот сквозь толстый туман. Маричка просто не могла принять реальность произошедшего".

"Владимир – незаурядная и чрезвычайно талантливая личность, настоящий художник, с которым имею честь не только дружить, но и организовывать разнообразные художественные и благотворительные проекты. Так, недавно картина, написанная участниками и организаторами пленэра "Места Силы Украины – Виннитчина", который мы организовали вместе с Владимиром Козюком при поддержке благотворительного фонда "МХП-Громади", была продана на благотворительном аукционе в Лондоне, который проходил в музее Виктории и Альберта при партнерстве с Christie's, вырученные средства пойдут на помощь нашей стране", – отметил руководитель БФ "Украинский Альянс".

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О чем сам проект "Незламні"

Полотна, представленные в проекте "Незламні" – это выражение нашей национальной души, пронизанное болью, состраданием и непокорностью. В эти трудные для нашей страны времена, когда враг разрушил многие города и села, а сотни тысяч украинцев стали свидетелями и жертвами трагедий, искусство становится мостом, соединяющим сердца и восстанавливающим веру в лучшее будущее. Каждая работа в этом проекте является не просто художественным произведением, а мощным свидетельством человеческой стойкости и несокрушимости, восхвалением украинского духа, истории и силы. Это именно тот посыл, который нужен сейчас нашему народу.

Автором этого проекта является народный художник Украины Владимир Козюк, чьи работы известны не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Совместно с талантливыми коллегами Евгенией Божко, Владиславом Задворским, Ольгой Тяжеловой и Валерией Кузьменко была создана серия картин, которые передают всю гамму эмоций – от боли потери до непоколебимой надежды. Эти произведения – это истории обычных людей, которые, несмотря ни на что, сохранили веру. Каждый мазок кисти рассказывает о невыразимой печали и страданиях, но также и об огромной силе и любви, которые помогают преодолевать любые трудности. Этот проект является манифестом нашей национальной идентичности и напоминанием о том, что даже в самые темные времена украинский народ остается несокрушимым.