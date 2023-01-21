Владимир Зеленский посетил церемонию прощания с погибшим руководством МВД (фото)

На прощании находятся родные и друзья погибших.

В Украинском доме церемонию прощания с руководством МВД, погибшего в авиакатастрофе в Броварах, посетили президент Владимир Зеленский и первая леди Елена.

Об этом сообщают СМИ.

Президент с супругой возложили цветы и выразили соболезнования семьям погибших. Траургическую церемонию также посетили глава офиса президента Украины Андрей Ермак, омбудсман Дмитрий Лубинец и депутаты.

Фото: УНИАН

Фото: Укринформ

К слову, в зале гроба с сотрудниками МВД разместили на постаментах и укрыли желто-синими флагами. Рядом стоят награды и цветы. Звучит мелодия Мирослава Скорика.

На прощании присутствуют родные и друзья погибших, полицейские, спасатели, сотрудники министерства и священнослужители.

Фото: УНИАН

Во время церемонии чтят память:

министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского,

его первого заместителя Евгения Енина,

государственного секретаря МВД Юрия Лубковича,

заместителя руководителя Патронатной службы МВД Татьяны Шутяк,

начальника управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковника полиции Михаила Павлушка,

старшего оперуполномоченного по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрея Маринченко,

ведущего инспектора Департамента коммуникации МВД Николая Анацкого.

Фото: УНИАН

Напомним, 18 января в Броварах рядом с детским садом и домом разбился вертолет ГСЧС ЕС-225. На борту находилось руководство МВД.

В общей сложности трагедия унесла жизни 14 человек. Среди погибших есть один ребенок. В частности , погибла мама Елена Пономаренко и маленькая Милана. С ними сегодня прощаются в Броварах.

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