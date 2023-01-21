Владимир Зеленский посетил церемонию прощания с погибшим руководством МВД (фото)

На прощании находятся родные и друзья погибших.
В Украинском доме церемонию прощания с руководством МВД, погибшего в авиакатастрофе в Броварах, посетили президент Владимир Зеленский и первая леди Елена.
Об этом сообщают СМИ.
Президент с супругой возложили цветы и выразили соболезнования семьям погибших. Траургическую церемонию также посетили глава офиса президента Украины Андрей Ермак, омбудсман Дмитрий Лубинец и депутаты.
К слову, в зале гроба с сотрудниками МВД разместили на постаментах и укрыли желто-синими флагами. Рядом стоят награды и цветы. Звучит мелодия Мирослава Скорика.
На прощании присутствуют родные и друзья погибших, полицейские, спасатели, сотрудники министерства и священнослужители.
Во время церемонии чтят память:
- министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского,
- его первого заместителя Евгения Енина,
- государственного секретаря МВД Юрия Лубковича,
- заместителя руководителя Патронатной службы МВД Татьяны Шутяк,
- начальника управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковника полиции Михаила Павлушка,
- старшего оперуполномоченного по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрея Маринченко,
- ведущего инспектора Департамента коммуникации МВД Николая Анацкого.
Напомним, 18 января в Броварах рядом с детским садом и домом разбился вертолет ГСЧС ЕС-225. На борту находилось руководство МВД.
В общей сложности трагедия унесла жизни 14 человек. Среди погибших есть один ребенок. В частности , погибла мама Елена Пономаренко и маленькая Милана. С ними сегодня прощаются в Броварах.
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