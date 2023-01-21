Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Владимир Зеленский посетил церемонию прощания с погибшим руководством МВД (фото)

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
4624
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© Укринформ

На прощании находятся родные и друзья погибших.

В Украинском доме церемонию прощания с руководством МВД, погибшего в авиакатастрофе в Броварах, посетили президент Владимир Зеленский и первая леди Елена.

Об этом сообщают СМИ.

Президент с супругой возложили цветы и выразили соболезнования семьям погибших. Траургическую церемонию также посетили глава офиса президента Украины Андрей Ермак, омбудсман Дмитрий Лубинец и депутаты.

© УНИАН
Фото: УНИАН
© Укринформ
Фото: Укринформ

К слову, в зале гроба с сотрудниками МВД разместили на постаментах и укрыли желто-синими флагами. Рядом стоят награды и цветы. Звучит мелодия Мирослава Скорика.

На прощании присутствуют родные и друзья погибших, полицейские, спасатели, сотрудники министерства и священнослужители.

© УНИАН
Фото: УНИАН

Во время церемонии чтят память:

  • министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского,
  • его первого заместителя Евгения Енина,
  • государственного секретаря МВД Юрия Лубковича,
  • заместителя руководителя Патронатной службы МВД Татьяны Шутяк,
  • начальника управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковника полиции Михаила Павлушка,
  • старшего оперуполномоченного по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрея Маринченко,
  • ведущего инспектора Департамента коммуникации МВД Николая Анацкого.
© УНИАН
Фото: УНИАН

Напомним, 18 января в Броварах рядом с детским садом и домом разбился вертолет ГСЧС ЕС-225. На борту находилось руководство МВД.

В общей сложности трагедия унесла жизни 14 человек. Среди погибших есть один ребенок. В частности , погибла мама Елена Пономаренко и маленькая Милана. С ними сегодня прощаются в Броварах.

Читайте также:

Авиакатастрофа в Броварах: город в трауре по жертвам трагедии

Авиакатастрофа в Броварах: город в трауре по жертвам трагедии

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
4624
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация