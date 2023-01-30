Владимир Зеленский посетил Николаевщину и встретился там с премьером Дании

Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посетил Николаевскую область.

Об этом сообщает Офис президента.

Отмечается, что во время рабочей поездки в Николаевскую область Владимир Зеленский провел совещание с руководством региона и областного центра, командованием оперативной группировки войск "Херсон", а также руководителями силовых ведомств Николаевской области.

Участники обсудили оперативную ситуацию на юге Украины, последствия ракетных и дроновых атак со стороны России.

Также были рассмотрены вопросы текущего состояния энергетической инфраструктуры региона, средств ее защиты и темпов обновления.

Речь шла о восстановлении учебных заведений Николаевщины и кратко- и долгосрочном восстановлении экономики области и создании рабочих мест.

Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен осмотрел инфраструктуру, разрушенную россиянами.

Глава государства и глава датского правительства осмотрели здание Николаевской областной военной администрации, которое было частично разрушено в результате российских ракетных обстрелов 29 марта 2022 года. Тогда жертвами российской атаки стали 37 человек.

Владимир Зеленский рассказал Метте Фредериксен о разрушениях, понесенных городом из-за вражеских обстрелов. Он проинформировал главу правительства Дании о потребностях восстановления инфраструктуры Николаева.

Президент Украины и премьер-министр Дании также посетили Николаевский морской торговый порт и осмотрели резервуары для хранения масла, которые были разрушены в результате вражеских ракетных и дроновых атак.

Кроме того, Владимир Зеленский и Метте Фредериксен побывали в индивидуальном тепловом пункте, оборудованном установкой для очистки и раздачи воды. Этот проект реализован при содействии Дании, которая одной из первых предоставила городу помощь в обеспечении жителей питьевой водой после того, как российский агрессор разрушил традиционную систему водоснабжения реки Днепр.

Президент Украины и премьер-министр Дании также посетили один из госпиталей Николаева, где лечат раненых украинских защитников. Президент вручил военнослужащим и медицинским работникам ценные подарки.

Напомним, Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против юридических и физических лиц, причастных к перевозке по железной дороге российской военной техники и солдат.

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