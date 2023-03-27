Владимир Зеленский посетил передовые позиции в Запорожской области (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта посетил передовые позиции украинских военных в Запорожской области во время рабочей поездки.

Об этом сообщает Офис президента.

Глава государства пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за защиту Украины.

Президента проинформировали об оперативной ситуации на соответствующих участках фронта, обеспечении боеприпасами и техникой.

"Имею честь сегодня быть здесь и поблагодарить вас за то, что защищаете наше государство, всех нас, наш суверенитет, наши города, наших детей. Желаю всем нам победы. Живите и сражайтесь. С такими, как вы, мы обязательно победим", – сказал Зеленский во время общения с военными.

Владимир Зеленский также вручил военнослужащим государственные награды. Защитники Украины получили из рук Главы государства ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени и "За мужество" ІІІ степени.

Военные подарили президенту коин, являющийся символом военного братства.

Напомним, Владимир Зеленский 23 марта с рабочим визитом посетил Херсонскую область. Там он проверил, как идет восстановление электро- и водоснабжения и восстановление медицинской амбулатории.

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