Владимир Зеленский посетил передовые позиции в Запорожской области (видео)

Президент Украины приехал к военным в Запорожской области.
Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта посетил передовые позиции украинских военных в Запорожской области во время рабочей поездки.
Об этом сообщает Офис президента.
Глава государства пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за защиту Украины.
Президента проинформировали об оперативной ситуации на соответствующих участках фронта, обеспечении боеприпасами и техникой.
"Имею честь сегодня быть здесь и поблагодарить вас за то, что защищаете наше государство, всех нас, наш суверенитет, наши города, наших детей. Желаю всем нам победы. Живите и сражайтесь. С такими, как вы, мы обязательно победим", – сказал Зеленский во время общения с военными.
Владимир Зеленский также вручил военнослужащим государственные награды. Защитники Украины получили из рук Главы государства ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени и "За мужество" ІІІ степени.
Военные подарили президенту коин, являющийся символом военного братства.
Напомним, Владимир Зеленский 23 марта с рабочим визитом посетил Херсонскую область. Там он проверил, как идет восстановление электро- и водоснабжения и восстановление медицинской амбулатории.
Читайте также: