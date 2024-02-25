Владимир Зеленский провел пресс-конференцию: о чем говорил президент

Сегодня, 25 февраля, состоялся форум "Украина. Год 2024" с участием президента Украины Владимира Зеленского. По результатам форума глава государства дал пресс-конференцию.

ТСН.ua собрал главные заявления Зеленского.

У Путина есть планы до 2030 года. Он видит себя до 2030 года. Мы хотим закончить с ним раньше

Первый саммит лидеров стран по формуле мира состоится весной, "в ближайшие недели и месяцы". На саммите будет разработан план, который будет доработан и передан РФ

Украина не проигрывает в этой войне, у нас нет другой альтернативы

Зеленский находится "в позитиве" по поводу недавних обещаний с Запада о дальнобойных ракетах ATACMS

Нам нужно больше средств ПВО. Без США нельзя усилить ПВО Украины. Есть некоторые виды вооружения, которые зависят только от Америки

Если проблемы с Польшей не будут решаться, мы будем защищать наш бизнес

Важно усилить Украину для победы

31 тысяча украинских военных погибла в этой войне, россиян погибло 180 тысяч: "Не 300 тысяч, не 150 тысяч, что там лжет Путин со своим лживым окружением. Но тем не менее, каждый – это большие потери для нас. Россиян погибло 180 тысяч. Всего потерь в сумме с ранеными у россиян до 500 тысяч"

Франция планирует предоставить Украине несколько десятков артиллерийских систем

Третий год войны в Украине – переломный. Это год выборов, расфокусировки, всего сразу, вызовов снаружи, внутри и т.д.

в Украине – переломный. Это год выборов, расфокусировки, всего сразу, вызовов снаружи, внутри и т.д. Готовившиеся к контрнаступлению четыре бригады не получили обещанной западной техники. Они просто не участвовали в контрнаступлении

Военное руководство имеет "четкий план" относительно нового контрнаступления ВСУ

Нам будет сложно в марте-апреле. Россия будет готовить контрнаступление в начале лета

Напомним, прошедшая пресс-конференция главы государства состоялась в прошлом году, а именно 19 декабря. Тогда Зеленский провел большую пресс-конференцию, посвященную итогам 2023 года. Встреча с журналистами длилась два часа.

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