Владимир Зеленский провел пресс-конференцию: о чем говорил президент

Глава государства ответил на главные вопросы журналистов.
Сегодня, 25 февраля, состоялся форум "Украина. Год 2024" с участием президента Украины Владимира Зеленского. По результатам форума глава государства дал пресс-конференцию.
ТСН.ua собрал главные заявления Зеленского.
- У Путина есть планы до 2030 года. Он видит себя до 2030 года. Мы хотим закончить с ним раньше
- Первый саммит лидеров стран по формуле мира состоится весной, "в ближайшие недели и месяцы". На саммите будет разработан план, который будет доработан и передан РФ
- Украина не проигрывает в этой войне, у нас нет другой альтернативы
- Зеленский находится "в позитиве" по поводу недавних обещаний с Запада о дальнобойных ракетах ATACMS
- Нам нужно больше средств ПВО. Без США нельзя усилить ПВО Украины. Есть некоторые виды вооружения, которые зависят только от Америки
- Если проблемы с Польшей не будут решаться, мы будем защищать наш бизнес
- Важно усилить Украину для победы
- 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне, россиян погибло 180 тысяч: "Не 300 тысяч, не 150 тысяч, что там лжет Путин со своим лживым окружением. Но тем не менее, каждый – это большие потери для нас. Россиян погибло 180 тысяч. Всего потерь в сумме с ранеными у россиян до 500 тысяч"
- Франция планирует предоставить Украине несколько десятков артиллерийских систем
- Третий год войны в Украине – переломный. Это год выборов, расфокусировки, всего сразу, вызовов снаружи, внутри и т.д.
- Готовившиеся к контрнаступлению четыре бригады не получили обещанной западной техники. Они просто не участвовали в контрнаступлении
- Военное руководство имеет "четкий план" относительно нового контрнаступления ВСУ
- Нам будет сложно в марте-апреле. Россия будет готовить контрнаступление в начале лета
Напомним, прошедшая пресс-конференция главы государства состоялась в прошлом году, а именно 19 декабря. Тогда Зеленский провел большую пресс-конференцию, посвященную итогам 2023 года. Встреча с журналистами длилась два часа.
Читайте также:
- Зеленский отреагировал на скандальный проект о мобилизации
- Зеленский заявил о сильном давлении россиян на одном из направлений на фронте
- "А можно говорить с глухим человеком?": Зеленский – о возможности переговоров с Путиным
- Зеленский анонсировал визит Макрона в Украину и заинтриговал помощью Франции
- Помощь Украине от США: Зеленский оценил, поддержит ли Конгресс законопроект