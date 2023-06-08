Владимир Зеленский впервые признался, где находятся его дети во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский впервые рассказал, где находятся его дети – 18-летняя дочь Александра и 10-летний сын Кирилл.

Глава страны пообщался с журналистами немецкой газеты Bild и честно ответил на вопрос, вывез ли Зеленский во время полномасштабной войны своих детей из страны.

По словам президента, его дочь и сын находятся в Украине. Зеленский вместе с женой, первой леди Еленой Зеленской считают несправедливым, если бы их дети были в безопасности, пока другие дети умирают:

"Мои дети в Украине, сыну 10 лет, и он в Украине. Его могли отвезти за границу, но ни я, ни моя жена об этом даже не думали. Пока другие дети умирают, должны ли наши дети ездить за границу и загорать на пляже? Это было бы несправедливо", – сказал президент Украины.

Владимир Зеленский с женой

Не стал Зеленский скрывать, что его дети боятся: "Мы любим друг друга и очень трудно представить жизнь друг без друга", – добавил Зеленский.

Владимир Зеленский с детьми и женой (архивное фото)

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Валерий Залужный поделился редким фото со своей женой Еленой. Глава ВСУ очень сильно похож внешне со своей избранницей.

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