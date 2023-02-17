"Власть" аннексированного Севастополя заявила о сбитии беспилотника возле Балаклавской ТЭС

Так называемый "губернатор" аннексированного Севастополя Михаил Развожаев 17 февраля сообщил о якобы сбитии беспилотника у Балаклавской электростанции.

Об этом Развожаев написал в своем телеграмме-канале.

"Сегодня ранним утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник. Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме", — заявил "председатель" Севастополя.

В попытке нанести удар по "важным для Севастополя объектам" он традиционно обвинил Украину.

Кстати, атаку беспилотником Балаклавской ТЭС Развожаев сообщал в конце октября 2022-го. По его словам, в результате "атаки" вспыхнул один из трансформаторов электростанции.

Напомним, 16 февраля во временно оккупированном Крыму, в Армянске, вблизи военной базы оккупантов раздался мощный взрыв.

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