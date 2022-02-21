Мэр Мариуполя рассказал о масштабной реконструкции города

Мариуполь становится одним из самых комфортных городов в Украине – крупнейшие налоги и социальные инвестиции в развитие города направляет компания "Метинвест".

В частности, в рамках социального партнёрства с местным муниципалитетом она финансирует масштабные проекты.

Была реконструирована общеобразовательная школа, которую модернизировали и расширили, где теперь учатся 900 учеников. Рядом построена современная спортивная инфраструктура для занятий разными видами спорта, в частности, футболом.

"Сегодня мы добились такого уникального результата, что ровно столько, сколько уезжало – осталось в городе Мариуполе, потому что вот такие символы, которые создают, – это символ мира, символ развития, символ возможностей, которые мы создаем для детей", – подчеркнул городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Еще один символ возрожденного Мариуполя – парк семейного отдыха, где каждую весну распускаются 240 тысяч цветов. В центре также находится памятник защитникам Мариуполя.

Фонд развития Мариуполя, финансируемый "Метинвестом", вкладывает средства и в городские проекты. Каждый год компания тратит десятки миллионов гривен на создание современной городской инфраструктуры, приближая вид города к лучшим образцам европейской урбанистики.

В городе регулярно проводятся самые разные фестивали, а также организуется культурный досуг граждан. Большинство фестивалей, таких как Дни Европы и Франции в Мариуполе, ГогольFest и MRPL City Fest, всегда проводятся при поддержке металлургов.

Только в прошлом году Метинвест направил на развитие Мариуполя около 300 млн. гривен.

Основные проекты: реконструкция парка имени Гурова, строительство стального дома, помощь больницам в противодействии пандемии COVID-19.

Как сообщалось, в Мариуполе началось строительство "Метинвест Политехники" – первого в Украине негосударственного ультрасовременного технического университета. В новом вузе, на строительство и запуск которого будет направлено более 30 млн евро, внедрят технологии ведущих мировых производителей.

"Метинвест Политехника" станет новым стандартом качественного образования, которое будет бесплатным для украинцев. Университетский комплекс расположен в центре города. На участке площадью около 3,5 га до конца этого года планируется построить всю необходимую для обучения и комфортной жизни студентов инфраструктуру – учебный корпус, общежитие, спортивный комплекс и парк.