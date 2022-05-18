"Власть сдала город": российские "шептуны" распространяют в Мелитополе сплетни и фейки

На оккупированных территориях захватчики государства-террористки занимаются распространением ложной информации.
Жители населенных пунктов, временно захватившие россияне, сообщают о специально ввезенных людях, которые этим занимаются. В частности, так называемые русские "шептуны" появились в Мелитополе.
Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации.
Мелитопольцы сообщают, что они пытаются посеять во мнениях горожан несколько месседжей. Среди таких:
- "В начале войны власть сдала город",
- "Украина бросила Мелитополь, именно поэтому не проходит эвакуация, не выплачиваются заработные платы",
- "Когда в Мелитополь придут ВСУ, то город будет разбомблен".
Отмечается, что эти враждебные послания страны-агрессорка ориентированы на то, чтобы мелитопольцы согласились на сотрудничество с захватчиками, а также не доверяли легитимным украинским властям.
Как сообщалось, жители оккупированного Мелитополя отмечают, что в городе появилось много незнакомых людей. Они распространяют сплетни. Привезенные "работают" на городских рынках, в скверах и парках: подсаживаются к местным жителям и выводят их на разговоры. Таким образом, стремятся навязать мнения о том, что Украина уже забыла о Мелитополе.
Ã Читайте также:
- Обстрелы со стороны Запорожья: "жительница" оккупированного села в пропагандистском видео распространяет фейки
- Подступы к Запорожью укрепили с расстояния, чтобы в случае прорыва в город не долетала артиллерия и "Грады"
- Война в Украине: Арестович рассказал о новой цели войск РФ на востоке