"Власть сдала город": российские "шептуны" распространяют в Мелитополе сплетни и фейки

На оккупированных территориях захватчики государства-террористки занимаются распространением ложной информации.

Жители населенных пунктов, временно захватившие россияне, сообщают о специально ввезенных людях, которые этим занимаются. В частности, так называемые русские "шептуны" появились в Мелитополе.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

Мелитопольцы сообщают, что они пытаются посеять во мнениях горожан несколько месседжей. Среди таких:

"В начале войны власть сдала город",

"Украина бросила Мелитополь, именно поэтому не проходит эвакуация, не выплачиваются заработные платы",

"Когда в Мелитополь придут ВСУ, то город будет разбомблен".

Отмечается, что эти враждебные послания страны-агрессорка ориентированы на то, чтобы мелитопольцы согласились на сотрудничество с захватчиками, а также не доверяли легитимным украинским властям.

Как сообщалось, жители оккупированного Мелитополя отмечают, что в городе появилось много незнакомых людей. Они распространяют сплетни. Привезенные "работают" на городских рынках, в скверах и парках: подсаживаются к местным жителям и выводят их на разговоры. Таким образом, стремятся навязать мнения о том, что Украина уже забыла о Мелитополе.

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