"Власть" убегает из Крыма в Россию, а для всех остальных на ночь полностью закрыли Керченский мост

Так называемые представители "власти" Крыма после очередного "хлопка" начали тайно бежать в Россию. Для этого они решили закрыть Крымский мост, чтобы спокойно покинуть полуостров.

Керченский мост не будет работать до 6 часов утра 17 августа. А чтобы россияне точно не ехали по нему, чиновники оккупационной "власти" распространили слухи о якобы "атаке ВСУ".

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на разведку.

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По данным украинской разведки, российско-оккупационная "власть" запустила фейк, чтобы испугать "туристов" из РФ, которые уже задержались на полуострове, что Украина может обстреливать мост. Причиной закрытия моста называют работу ПВО, а для того, чтобы "обезопасить людей от обломков", нужно его закрыть. На самом же деле "власть" собирается вместе с семьями и имуществом тайно и тихонько убежать.

Напомним, утром 16 августа в поселке Азовское в Джанкойском районе оккупированного Крыма раздались взрывы в воинской части российских оккупантов. Впоследствии стало известно, что ударили по воинской части русских кафиров. Попали в хранилище боеприпасов.

В России сначала заявили, что на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей просто произошло возгорание, а в результате – детонация. Однако потом сказали, что взрывы в Крыму – это диверсия.

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