Власти Харьковщины предупреждают о возможных блекаутах: подробности

В Харьковской области вторые сутки продолжаются ликвидация последствий массированного обстрела энергетической инфраструктуры региона. Населённые пункты Харьковщины возможны отключение света.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, разрушения в результате ударов серьезны. оккупанты выпустили 22 ракеты разного типа.

"Результаты работы специалистов, работающих без отдыха, некоторые жители Харькова могут наблюдать у себя в жилищах. Но работы еще достаточно. Планируем вскоре выйти на пик мощностей. Следует заранее подготовиться к возможному повторному исчезновению света: заряженные павербанки, необходимые для вас запасы питьевой и запасы питьевой и питьевой" технической воды, еды", — подчеркнул Синегубов.

Он также отметил, что энергетики обращаются с просьбой снизить нагрузку на сети, чтобы как можно больше людей имели свет. Жителей области просят не пользоваться одновременно мощными электрическими устройствами и не включать приборы не в пиковые часы.

"Возможны и временные плановые отключения по техническим причинам, чтобы присоединить как можно больше потребителей", — говорит глава ОВА.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о последствиях массированного ракетного удара. 22 марта. Многим населенным пунктам удалось вернуть электроэнергию. Самая сложная ситуация остается в Харькове.

Напомним, минувшей ночью, 22 марта, Харьковская область имела один из самых больших по своей массированности и интенсивности ударов по энергоинфраструктуре. Харьков находится в режиме блэкаута.

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