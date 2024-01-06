Власти Харьковской области обратились к людям с тревожным предупреждением: что известно

Власти Харьковской области обратились к жителям области с предупреждением о том, что российская оккупационная армия может активизироваться в случае ухудшения погоды.

Об этом на заседании Совета обороны заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, россияне могут снова нацелиться на объекты энергетики на территории Харьковщины.

"Не исключено, что с ухудшением погодных условий оккупанты будут бить по энергетической инфраструктуре", — подчеркнул он.

Глава ОВА также отметил, что все медицинские учреждения и критические объекты обеспечены альтернативными источниками питания. При необходимости "Пункты несокрушимости" в регионе переведут в круглосуточный режим работы.

К слову, синоптики предупреждают об ухудшении погоды Харьковской области 7-9 января. В регионе прогнозируют гололед, метели, снежные заносы, а на дорогах — гололед. Температура воздуха ночью — до -19°, а днем — до 13° мороза.

Напомним, о новой угрозе новых ракетных ударов заявили власти Киева. В частности, речь идет об атаках на объекты критической инфраструктуры. Следовательно, в столице решить все Пункты Несокрушимости перевести в круглосуточный режим работы.

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