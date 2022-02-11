Власти хотят привлечь к службе в терробороне 2 млн человек — заседание СНБО

Власти хотят привлечь к службе в терробороне 2 млн человек — заседание СНБО

На заседании СНБО в Харькове обсудили формирование терробороны в регионах Украины.

К службе в резерве Сил территориальной обороны власти хотят привлечь до двух миллионов украинцев.

Об этом на брифинге рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны в Харькове.

"Третий вопрос, который мы обсуждали, это выполнение закона о национальном сопротивлении, который вступил в силу с 1 января этого года. Закон предусматривает очень большой объем работы для наших военных в части формирования отрядов терробороны. Докладывал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный", — сообщил Данилов.

Также на заседании СНБО по этому вопросу выступили руководитель зоны территориальной обороны №11, мэр Киева Виталий Кличко, руководитель зоны территориальной обороны №22, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, руководитель зоны территориальной обороны №22, глава Одесской ОГА Сергей Гриневецкий и руководитель зоны территориальной №23, председатель Запорожской ОГА Александр Старух.

"Должны максимально увеличить количество военных, которые будут заниматься вопросами терробороны. Главнокомандующий ВСУ поставил задачу количество членов территориальной обороны увеличить до 2 млн граждан", — отметил секретарь СНБО.

Напомним, что Владимир Зеленский собрал конгресс региональных и местных властей в Харькове и заговорил о готовности терробороны к сопротивлению.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал регионы, где есть проблемы с подготовкой терробороны.

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