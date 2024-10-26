Власти Купянска опровергли заявление Безуглой о продвижении оккупантов

Все представители власти до сих пор находятся в городе.

Российские оккупанты не вошли в город Купянск Харьковской области, поэтому информация народной депутат Марьяны Безуглой не соответствует действительности.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Андрей Беседин в комментарии "Суспільне Харків".

Желающим убедиться в недостоверности распространенной нардепом информации он посоветовал обратиться к карте боевых действий, которую публикуют аналитики проекта DeepState.

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При этом глава ГВА подчеркнул, что все представители власти до сих пор находятся в городе.

"Мы все — ГСЧС, полиция, структурные подразделения городской военной администрации, волонтеры, гуманитарный центр — находимся здесь", — заверил Беседин.

Напомним, в пятницу, 25 октября, народная депутат Марьяна Безугла опубликовала сообщение в Facebook, в котором утверждала, что россияне "зашли" в Купянск и нужно "готовить круговую оборону Изюма" на Харьковщине.

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