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Власти Одессы показали последствия ракетной атаки на город (видео)

Власти Одессы показали последствия ракетной атаки на город (видео)

Наслідки російського удару по Одесі / Фото: t.me/odeskaODA

Всего пострадали 14 человек.

Власти Одессы показали видео с последствиями ракетной атаки на город.

Соответствующее видео было опубликовано на странице мэра Геннадия Труханова.

В сообщении указывается, что в результате ракетного удара была разрушена гражданская инфраструктура, спасатели сражаются с масштабным пожаром.

"Всего пострадали 13 человек, из них 12 оказана медицинская помощь на месте, 1 — госпитализированы. Структуры проводят обследование жилых домов, находящихся рядом с наличием выбитых окон и дверей", — говорится в сообщении.

Кроме того, власти города призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах.

В свою очередь глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что количество пострадавших в результате атаки в Одессе возросло до 14 человек.

"Пострадали 14 человек, один мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в больницу. Всем другим помощь предоставлена ​​на месте", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия сбросила авиационные бомбы на Харьков, в результате чего погиб и ранен.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Одессе раненый в результате атаки РФ спас жизнь другому пострадавшему.

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