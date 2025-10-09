Власти одного из городов заявили, что грядущая зима будет самой сложной за всю войну: детали

Харьков. / © Associated Press

Харьков готовится к самой сложной зиме с начала войны. В частности, только за последние несколько дней россияне атаковали три трансформаторные подстанции, которые питали областной центр.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в интервью РБК-Украина.

По его словам, эти удары стали очень серьезными для мощностей "Харьковоблэнерго". Энергетики работают практически круглосуточно, чтобы восстановить повреждения после атак РФ.

"Глядя на динамику атак, мы предполагаем, что эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала полномасштабной войны", - заявил городской голова.

Терехов говорит, что некоторые ресурсы для восстановления инфраструктуры пока есть. Впрочем, не стоит забывать о коварных атаках россиян. Ведь, добавил он, "попадание в ТЭЦ, у подстанции, в котельной - наша реальность".

"У нас есть ресурсы города, есть возможности "Облэнерго", есть мощности общей энергосистемы страны. Но они ограничены. Надо смотреть правде в глаза - Россия не остановится. Она и дальше будет пытаться оставить нас без света и тепла, погрузить в холод и тьму", - добавил Терехов.

Глава Харькова также упомянул "горький опыт", когда из-за обстрелов РФ приходилось восемь раз перезапускать систему теплоснабжения, чтобы вернуть тепло в дома горожан.

"Мы работали буквально на границе - тянули временные трубы прямо по поверхности, чтобы не дать городу замерзнуть. И, несмотря ни на что, тепло каждый раз в кратчайшие сроки возвращалось в каждый дом", - подчеркнул Игорь Терехов.

Напомним, в последнее время армия РФ совершает ежедневные атаки на энергетику Украины. Президент Владимир Зеленский сообщил, что За последний месяц по Черниговщине, Сумщине и Полтавщине было 1550 ударов и 160 поражений. По его словам, Украине не хватает средств ПВО для защиты объекта энергетики.

Тем временем эксперты по энергетике заявляют, что Россия выбрала новые цели для ударов по энергетике. Хотя сейчас ситуация в энергетике лучше, чем в предыдущие годы, но ситуация может быть сложной. Также Россия активно наносит удары по добыче газа, местам его хранения.