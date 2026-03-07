- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 70
- Время на прочтение
- 1 мин
Власти показали фото дома после удара баллистики в Харькове: есть погибший
В Харькове были обнародованы фото последствий ракетного удара по жилому дому в Киевском районе. В результате атаки погиб человек, еще по меньшей мере 10 человек пострадали.
Местные власти показали фото разрушенного жилого дома в Киевском районе Харькова, который получил удар баллистической ракетой .
Об этом сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и городской голова Игорь Терехов .
В результате атаки погиб один человек.
Также известно о 10 пострадавших, среди которых двое мальчиков в возрасте 11 и 6 лет, а также 17-летняя девушка.
Из-за удара был разрушен подъезд пятиэтажного жилого дома, а также два этажа соседнего здания. На опубликованных фото видны значительные разрушения здания.
Сейчас на месте идет поисково-спасательная операция. По предварительной информации, под завалами могут находиться до 10 человек, в том числе ребенок.
Кроме того, в Харькове также зафиксировали попадание беспилотника типа Шахед в промышленной зоне Основянского района. Там под завалами спасатели обнаружили тело погибшего человека.
На местах ударов работают все экстренные службы.
Напомним, что в Киевской области работает ПВО: зафиксированы вражеские дроны
В ночь на 7 марта в воздушном пространстве Киевской области зафиксировали российские беспилотники. По враждебным целям работают силы противовоздушной обороны.