Власти Покровска за бюджетные средства планируют обследовать дом в оккупированном селе

Городские власти Покровска на Донетчине за бюджетные средства планируют обследовать поврежденный дом в оккупированном поселке Шевченко.

Об этом пишет региональное издание Новости "Капри" со ссылкой на тендер, опубликованный в системе публичных закупок Prozorro 16 декабря.

Договор был заключен 12 декабря. Его стоимость – 32 335,20 грн.

Согласно договору, подрядная организация должна до 31 декабря 2024 выехать в поселок Шевченко, который уже по состоянию на начало декабря был оккупирован россиянами, осуществить обследование и оценить техническое состояние многоквартирного дома №12 по улице Веселая, а также выполнить отчет.

"Капри" утверждает, что с подрядчиком структурные подразделения и коммунальные предприятия Покровского городского совета в 2024 году заключили 25 договоров на техническую документацию на общую сумму 436,5 тысяч гривен.

"После всего этого возникает логичный и простой вопрос – почему власть имущие отказывали жителям поселка Шевченко, в которых пострадали дома, в комиссионном обследовании, когда на это была возможность, а теперь, когда поселок оккупирован, заключают сомнительные договоры? Каким образом подрядчик должен обследовать дом в оккупированном поселке? И почему в очередной раз бюджетные деньги тратятся не на помощь тем, кто до сих пор остается в громаде. тем, кто был вынужден ее покинуть и скитаться по разным областям страны, а на очередные никому сейчас не нужные бумажки?", – возмущаются журналисты.

Ранее военный эксперт рассказал, каковы риски потери Покровска и чем это обернется для ВСУ.

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