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- Украина
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Власти призывают эвакуироваться жителей двух городов: что известно
Ежедневно из городов Белополье и Ворожбы курсируют эвакуационные автобусы.
В Сумской области, недалеко от границы с Россией, просят срочно эвакуироваться жителей нескольких населенных пунктов – Белополье и Ворожбы.
Об этом заявил глава Сумской РГА Михаил Мельник.
"Прошу жителей г. Белополья и г. Ворожба срочно эвакуироваться в безопасное место! Эвакуационные автобусы едут каждое утро в 8:00", - говорится в сообщении.
По его словам, записаться на эвакуацию можно круглосуточно.
Как сообщалось, россияне накапливают силы в Курской области. Кроме того, оккупанты продолжают обстреливать Сумщину Также в направлении населенных пунктов Басовка и Журавка россияне задействуют штурмовые группы.
Впрочем, военный эксперт Сергей Грабский считает, что в настоящее время и количество военных РФ, действующее в отдельных районах Сумской области, не способно прорваться в город Сумы .