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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Власти призывают эвакуироваться жителей двух городов: что известно

Ежедневно из городов Белополье и Ворожбы курсируют эвакуационные автобусы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Эвакуация.

Эвакуация. / © Associated Press

В Сумской области, недалеко от границы с Россией, просят срочно эвакуироваться жителей нескольких населенных пунктов – Белополье и Ворожбы.

Об этом заявил глава Сумской РГА Михаил Мельник.

"Прошу жителей г. Белополья и г. Ворожба срочно эвакуироваться в безопасное место! Эвакуационные автобусы едут каждое утро в 8:00", - говорится в сообщении.

По его словам, записаться на эвакуацию можно круглосуточно.

Как сообщалось, россияне накапливают силы в Курской области. Кроме того, оккупанты продолжают обстреливать Сумщину Также в направлении населенных пунктов Басовка и Журавка россияне задействуют штурмовые группы.

Впрочем, военный эксперт Сергей Грабский считает, что в настоящее время и количество военных РФ, действующее в отдельных районах Сумской области, не способно прорваться в город Сумы .

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