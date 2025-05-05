Власти призывают эвакуироваться жителей двух городов: что известно

Эвакуация. / © Associated Press

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В Сумской области, недалеко от границы с Россией, просят срочно эвакуироваться жителей нескольких населенных пунктов – Белополье и Ворожбы.

Об этом заявил глава Сумской РГА Михаил Мельник.

"Прошу жителей г. Белополья и г. Ворожба срочно эвакуироваться в безопасное место! Эвакуационные автобусы едут каждое утро в 8:00", - говорится в сообщении.

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По его словам, записаться на эвакуацию можно круглосуточно.

Как сообщалось, россияне накапливают силы в Курской области. Кроме того, оккупанты продолжают обстреливать Сумщину Также в направлении населенных пунктов Басовка и Журавка россияне задействуют штурмовые группы.

Впрочем, военный эксперт Сергей Грабский считает, что в настоящее время и количество военных РФ, действующее в отдельных районах Сумской области, не способно прорваться в город Сумы .

Дата публикации 14:56, 05.05.25 Количество просмотров 17 Киев от дронов отбился, но последствий не избежал! Ситуация на Оболони!