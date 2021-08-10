Власти Ровно по просьбе призера Олимпиады пообещали наконец заасфальтировать улицу спортсменов

В Ровно по просьбе олимпийского призера Олега Омельчука отремонтируют улицу.

Бронзовый призер по стрельбе в Токио-2020 Олег Омельчук попросил власти его родного города Ровно заасфальтировать улицу.

Об этом рассказал секретарь горсовета Виктор Шакирзян в Facebook.

Также читайте Украинский борец и народный депутат Жан Беленюк расплакался после завоевания золота Олимпиады в Токио

"По просьбе Олега Омельчука посетили улицу Скрипника. Просьба Олега и жителей города, проживающих рядом, попробуем оперативно решить в ближайшее время. В конце концов, именно такие люди, как Олег Омельчук, своими спортивными достижениями прославляют наш город на весь мир, а значит — заслуживают нашего уважения и поддержки", — написал чиновник.

Сам спортсмен в комментарии изданию "Суспильне" подтвердил, что действительно обратился к местным властям с такой просьбой.

"Я действительно попросил о такой помощи, власти пошли навстречу и приятно. Это улица, где раньше спортсменам выделили земельные участки, это улица спортсменов. За свою спортивную карьеру это первый раз у меня такая просьба", — сказал Омельчук.

В издании уточнили, что улица Скрипника в Ровно — это массив частной застройки. Сам медалист пока там не живет.

Напомним, кто из спортсменов получил медали на Олимпиаде-2020 и сколько денег они получат.

Новости Украины: бронзовый олимпийский призер Олег Омельчук вернулся домой

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку