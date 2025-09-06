- Дата публикации
"Власти стреляют себе в ногу" решением о выезде мужчин 18–22 лет: нардеп сделал резкое заявление
Нардеп Роман Костенко считает, что выезд молодых мужчин не только окажет негативное влияние на мобилизацию, но и приведет к оттоку молодежи.
Власти стреляют себе в ногу решением о выезде мужчин 18–22 лет.
Об этом заявил секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире «Новости.LIVE».
Костенко сообщил, что вместо мотивации и сосредоточения на мобилизации власти принимают шаги, которые только вредят обороноспособности.
«Это такой выстрел из крупного калибра себе в ногу. В результате мы получим, что и дети поедут за границу, и 18–22 тоже уедут и больше не вернутся», — отметил нардеп.
Напомним, Кабинет министров 26 августа внес изменения в правила пересечения государственной границы. Теперь все мужчины в возрасте от 18 до 22 лет имеют право выезжать из Украины во время военного положения без ограничений.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что это решение не ослабит обороноспособность страны, а наоборот поможет сохранить молодое поколение для будущего Украины. По его словам, проблема с возможностью выезда для этой категории граждан накапливалась, поэтому власти приняли решение после обсуждений с военными и представителями образовательной среды.