Власти Сумской области обратились к местным жителям: что произошло

Власти Сумской области обратились к жителям региона и просят их воздерживаться от посещения кладбищ. Речь идет о 10-километровой зоне от границы.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации.

Отмечается, что такое решение было принято по итогам работы штаба по организации разминирования деоккупированных территорий Сумской области.

"Рекомендуем жителям Сумщины воздержаться от посещения кладбищ в пограничных – в 5-10 километрах от государственной границы. Ведь это может быть опасно. Знаем, что у врага нет ничего святого. Поэтому могут быть обстрелы, провокации со стороны ДРГ и даже заминирование территории", – подчеркнул глава ОВА Владимир Артюх.

Кроме того, спасатели напомнили о правилах поведения на территории, где могут находиться взрывоопасные предметы. В частности, просят немедленно сообщить соответствующие органы о находке, дождаться прибытия специалистов и указать местонахождение.

Как сообщалось, на Киевщине в зоне отчуждения запретили проводить поминальные дни. Запрет объясняют необходимостью обеспечения безопасности граждан и действием правового режима военного положения.

Читайте также: