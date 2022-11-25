Влажная погода в Украине продлится: прогноз на пятницу, 25 ноября

Пятница, 25 ноября, в Украине будет влажной.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 25 ноября в центральных, южных, большинстве северных областей, на Закарпатье и Прикарпатье дождь, на остальной территории без существенных осадков. Утром в северных, центральных и южных областях туман, в западных и северных областях на дорогах местами гололед.

Ветер на Правобережье северо-западный, на остальной территории преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в западных, северных и Винницкой областях в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, на остальной территории днем 4-9° тепла, в Крыму 10-15°.

В Киеве 25 ноября утром без существенных осадков, туман, днем дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура днем 0-3° тепла.

Как прогнозирует Наталья Диденко, в пятницу температура воздуха в Украине существенно не изменится. Влажная погода будет продолжаться, периодически небольшой дождь и мокрый снег, в зависимости от температуры воздуха. Восточные области продержатся от осадков завтра.

В Киеве 25 ноября пройдет дождь, возможно, иногда с мокрым снегом.

Напомним, ранее народный синоптик Стас Щедрин рассказал, какой в Украине будет зима и какие зимние месяцы принесут больше всего холода и морозов. Другой народный синоптик Владимир Деркач сообщал, что первый месяц зимы будет переменчивым — похолодание будет чередоваться с оттепелями.

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