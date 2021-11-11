Влетел на скорости и протащил под колесами: в Харькове водитель внедорожника снес людей на пешеходном переходе (видео 18+)

Влетел на скорости и протащил под колесами: в Харькове водитель внедорожника снес людей на пешеходном переходе (видео 18+)

О состоянии пострадавших пока информации нет.

В Харькове водитель внедорожника сбил на пешеходном переходе двух человек. Пострадавшие, предварительно, несовершеннолетние.

Видео аварии очевидцы впоследствии загрузили в социальные сети.

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Как стало известно, происшествие случилось на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской. Там водитель автомобиля Land Cruiser сбил двух, предварительно, несовершеннолетних, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

На кадрах видно, как водитель внедорожника, не сбавляя скорости, едет на толпу людей, которая пересекает проезжую часть. После того, как шофер сбил пешеходов, одного из них он тащил под собой несколько десятков метров.

Осторожно, видео содержит кадры жестокости (18+)

Новости Украины: в Харькове водитель внедорожника сбил на пешеходном переходе людей

На месте происшествия работаю правоохранители. Степень повреждения пострадавших пока неизвестна. Устанавливаются все детали случившегося.

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