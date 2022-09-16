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Влетел в бетонный столб: в Одессе водитель отправил на тот свет своего малолетнего родственника (фото)

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Влетел в бетонный столб: в Одессе водитель отправил на тот свет своего малолетнего родственника (фото)

Фото: facebook.com/vinn.police

В Одессе произошла авария, в результате которой погиб 17-летний парень.

ДТП произошло вечером на Овидиопольской дороге.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Правоохранители установили, что 25-летний водитель Nissan, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сначала допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Mercedes, после чего въехал в бетонный столб.

В результате происшествия от полученных травм погиб несовершеннолетний родственник водителя Nissan, а водитель отделался незначительными травмами.

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Следователи задержали нетрезвого водителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и собирают материалы для уведомления фигуранта о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.286-1 Уголовного кодекса Украины.

Водителю грозит лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.

Ранее стало известно, что в Хмельницкой области произошло роковое ДТП: отец убил своего 10-летнего сына.

Смертельное ДТП в Одесской области - погибли оба водителя

Смертельное ДТП в Одесской области - погибли оба водителя

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