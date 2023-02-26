Влетел в дерево: в Черновицкой области 15-летний мотоциклист разбился насмерть

Парень не справился с управлением.

В Ставчанской громаде Черновицкой области в аварии погиб водитель мотоцикла. Парню было 15 лет.

Об этом сообщили на сайте управления Нацполиции в Черновицкой области.

По данным правоохранителей, житель села Давыдовцы не справился с управлением мотоцикла и въехал в дерево. Его госпитализировали, однако от полученных травм мотоциклист скончался в больнице.

Согласно ПДД, людям, которым не исполнилось 16 лет и не имеющим водительского удостоверения, запрещено управлять мотоциклом. Полиция проводит расследование.

Напомним, на Закарпатье в результате ДТП погиб 15-летний пассажир мотоцикла Gеоn. За рулем находился его пьяный 23-летний товарищ. В его крови обнаружено 1,7 промилле алкоголя.

Смертельное ДТП возле Днепра – погибли три человека

Читайте также: