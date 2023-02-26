Влетел в дерево: в Черновицкой области 15-летний мотоциклист разбился насмерть

Парень не справился с управлением.
В Ставчанской громаде Черновицкой области в аварии погиб водитель мотоцикла. Парню было 15 лет.
Об этом сообщили на сайте управления Нацполиции в Черновицкой области.
По данным правоохранителей, житель села Давыдовцы не справился с управлением мотоцикла и въехал в дерево. Его госпитализировали, однако от полученных травм мотоциклист скончался в больнице.
Согласно ПДД, людям, которым не исполнилось 16 лет и не имеющим водительского удостоверения, запрещено управлять мотоциклом. Полиция проводит расследование.
Напомним, на Закарпатье в результате ДТП погиб 15-летний пассажир мотоцикла Gеоn. За рулем находился его пьяный 23-летний товарищ. В его крови обнаружено 1,7 промилле алкоголя.
Читайте также:
- На Хмельниччине в страшном ДТП погибли бабушка с внучкой (фото)
- В Одессе водитель во время тест-драйва сбила мужчину с ребенком (фото)
- Уснул за рулем: на Закарпатье водитель отправил на тот свет пассажирку автомобиля (фото)
- На глазах родителей: 24-летняя водитель Jeep сбила насмерть 3-летнюю девочку в Ровенской области