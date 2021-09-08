Влетел в фуру: в ДТП в Ровенской области разбился насмерть 23-летний мотоциклист

Влетел в фуру: в ДТП в Ровенской области разбился насмерть 23-летний мотоциклист

Парень погиб на месте аварии.

В Дубенском районе Ровенской области на автодороге "Киев-Чоп" возле села Привольное разбился насмерть 23-летний мотоциклист, местный житель. ДТП произошло во вторник, 7 сентября, около 21:00 ч.

Об этом сообщила полиция Ровенской области.

"Столкновение двух транспортных средств — мотоцикла Kawasaki под управлением 23-летнего жителя села Привольное и грузовика Man с прицепом под управлением 39-летнего жителя Луцка произошло во время разворота последнего", — говорится в сообщении.

От полученных травм мотоциклист погиб на месте.

ГУ Нацполиции в Ровенской области

Водитель грузовика не пострадал, и по результатам осмотра на состояние алкогольного опьянения, был трезв.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, следователи следственного управления открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Буковине в жуткой аварии погибла беременная женщина.

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