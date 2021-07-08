Влетел в грузовик: 23-летний мотоциклист погиб в Тернопольской области (фото)

Влетел в грузовик: 23-летний мотоциклист погиб в Тернопольской области (фото)

От полученных травм парень скончался на месте ДТП.

В среду, 7 июля, возле села Озеряны в Тернопольской областе 23-летний житель Чертковского района на трассе Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь влетел в припаркованный грузовик. Вследствие столкновения парень скончался на месте.

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Как рассказали в полиции Тернопольщины, парень ехал на мопеде Yamahа, но не учел дорожной ситуации и врезался в заднюю левую часть автомобиля Mercedes-Benz Actros 4141. Припаркованный грузовик стоял на краю проезжей дороги.

От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия.

Причину аварии устанавливает следствие.

Напомним, 7 июля на объездной дороге Львова разбился насмерть 41-летний мотоциклист.

ДТП с дорог Украины – "ДжеДАИ" за 7 июля 2021 года

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