Влетел в грузовик: 23-летний мотоциклист погиб в Тернопольской области (фото)

От полученных травм парень скончался на месте ДТП.
В среду, 7 июля, возле села Озеряны в Тернопольской областе 23-летний житель Чертковского района на трассе Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь влетел в припаркованный грузовик. Вследствие столкновения парень скончался на месте.
Как рассказали в полиции Тернопольщины, парень ехал на мопеде Yamahа, но не учел дорожной ситуации и врезался в заднюю левую часть автомобиля Mercedes-Benz Actros 4141. Припаркованный грузовик стоял на краю проезжей дороги.
От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия.
Причину аварии устанавливает следствие.
Напомним, 7 июля на объездной дороге Львова разбился насмерть 41-летний мотоциклист.