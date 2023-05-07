Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Влетела в грузовик: в Одесской области в ДТП погибла водитель

Влетела в грузовик: в Одесской области в ДТП погибла водитель

В Одесской области в ДТП погибла женщина / Фото: ГУ Национальной полиции в Одесской области

Женщина скончалась в больнице.

На трассе М-14 Одесса-Новоазовск произошло ДТП между грузовиком и авто, за рулем которого находилась женщина. Она в результате полученных травм скончалась в больнице.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

По данным следствия, 42-летняя водитель не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком. В результате ДТП она получила тяжелые травмы, другой водитель не травмировался.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Закарпатье водитель легковушки не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. Мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Аварии и ДТП
Дата публикации
Просмотры
753
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация