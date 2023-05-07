Влетела в грузовик: в Одесской области в ДТП погибла водитель

Женщина скончалась в больнице.
На трассе М-14 Одесса-Новоазовск произошло ДТП между грузовиком и авто, за рулем которого находилась женщина. Она в результате полученных травм скончалась в больнице.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
По данным следствия, 42-летняя водитель не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком. В результате ДТП она получила тяжелые травмы, другой водитель не травмировался.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Закарпатье водитель легковушки не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. Мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия.
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