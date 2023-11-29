Влияет ли на работу дронов погода и сколько ВСУ используют беспилотников в сутки: объяснил военный

Для украинских военных это будет первая зима, когда будут применяться одновременно FPV-дроны-камикадзе, ночные беспилотники и другие виды дронов.

Украинские военные в скором времени начнут использование на фронте ряда различных типов дронов, ранее массово не применявшихся.

Об этом рассказал командир подразделения аэроразведки Terra 3-й штурмовой бригады Николай Волохов с позывным "Абдулла", пишет Defense Express.

По его словам, для украинских военных это будет первая зима, когда будут применяться одновременно FPV-дроны-камикадзе, ночные беспилотники и другие виды дронов. Однако на использование такого типа вооружения вливает погода, в частности, штормовой ветер.

“Начинаются первые проблемы с этим. Из-за таких фактически штормовых ветров, которые были почти всю прошлую неделю, работать FPV-дронами было невероятно сложно. Но мы постепенно адаптируемся. Кое-что нужно будет изменить, перенастроить, но как-то это будет работать”, - рассказал Волохов.

Он также подчеркнул, что большую часть FPV-дронов военные закупают самостоятельно, в то время, как государство поставляет на фронт значительно меньшее количество. Среднее количество в месяц для бригады – тысяча единиц без учета резерва и стратегических запасов.

В то же время при условии обеспечения подразделений достаточным количеством FPV-дронов один расчет за один день или одну операцию может выпустить по противнику 15 FPV-дронов.

Напомним, что хакеры с помощью СБУ взломали сайт министерства труда РФ.

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