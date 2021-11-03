Влияет ли вакцина от коронавируса на мужскую потенцию: врач ответила

Также врач рассказала, приводит ли вакцина от коронавируса к бесплодию и изменяет ли она ДНК человека.
Вакцины против коронавируса не влияют на мужскую потенцию, а также не вызывают бесплодия у женщин.
Об этом заявила семейный врач из Мелитополя, заместитель медицинского директора КНП Центр первичной медико-санитарной помощи Ольга Ендовицкая, пишет "Риа Мелитополь".
"Все вакцины, которые используются в борьбе с коронавирусными инфекциями, не содержат живых частиц. Поэтому они не изменяют ДНК, не влияют на потенцию и не приводят к бесплодию. Вакцина мРНК работает внутриклеточно. Но в ядро клетки они не попадают, поэтому влиять на геном они не могут", — объяснила врач.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
Напомним, ранее врач Тарас Жиравецкий назвал самую большую ошибку вакцинированных.
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