Влияет ли вакцина от коронавируса на мужскую потенцию: врач ответила

Влияет ли вакцина от коронавируса на мужскую потенцию: врач ответила

Также врач рассказала, приводит ли вакцина от коронавируса к бесплодию и изменяет ли она ДНК человека.

Вакцины против коронавируса не влияют на мужскую потенцию, а также не вызывают бесплодия у женщин.

Об этом заявила семейный врач из Мелитополя, заместитель медицинского директора КНП Центр первичной медико-санитарной помощи Ольга Ендовицкая, пишет "Риа Мелитополь".

"Все вакцины, которые используются в борьбе с коронавирусными инфекциями, не содержат живых частиц. Поэтому они не изменяют ДНК, не влияют на потенцию и не приводят к бесплодию. Вакцина мРНК работает внутриклеточно. Но в ядро ​​клетки они не попадают, поэтому влиять на геном они не могут", — объяснила врач.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Напомним, ранее врач Тарас Жиравецкий назвал самую большую ошибку вакцинированных.

Читайте также:

Только два процента украинцев имеют медицинские противопоказания при вакцинации от коронавируса | Новости Украины

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку