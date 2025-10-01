Влияет ли выезд мужчин 18-22 лет на мобилизацию: нардеп объяснил

Пересечение границы

Решение о разрешении на выезд из Украины мужчинам в возрасте 18-22 лет не имеет никакого влияния на мобилизационные процессы.

Об этом на брифинге заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский («Слуга народа»).

Он отметил, что мобилизационный возраст в Украине начинается с 25 лет. Соответственно, разрешение молодежи уезжать за границу не создает никаких угроз для сил обороны.

Федор Вениславский считает это решение верным и с точки зрения потребностей экономики. Депутат выразил убеждение, что молодые люди, получающие образование и опыт за границей, впоследствии вернутся, чтобы восстанавливать страну.

«В этом каких-то угрожающих масштабов, угрожающих именно сектору безопасности и обороны, точно нет. И на экономические процессы — я тоже не думаю, что это будет иметь какое-то очень большое негативное влияние», — отметил Вениславский.

Он добавил, что целесообразность этого шага можно будет окончательно оценить через полгода-год, проанализировав количество вернувшихся в Украину.

Напомним, после того, как в Украине разрешили свободный выезд за границу для мужчин в возрасте 18-22 лет, со временем этот предел могут поднять до 25 лет. Властям придется открыть границы для масштабного вовлечения людей.

Однако почти половина (45%) мужчин 18–22 лет не намерена покидать Украину на фоне разрешения на выезд за границу для молодежи этой возрастной группы.

Ранее сообщалось, что во время нынешней мобилизации в Украине произошла ситуация, когда военнообязанные, которые были объявлены в розыск ТЦК, уплатили штраф, а через 15 минут после этого одного из них снова объявили в розыск, а другого в течение нескольких дней.

В октябре 2025 года будет продолжаться общая мобилизация в Украине и военное положение, за которые проголосовала Верховная Рада и в который раз продлили сроком на 90 дней — с 7 августа по 5 ноября.