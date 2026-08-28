Лето / фото иллюстративное / © unsplash.com

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Погода в Украине 28 августа будет контрастным: пока в большинстве областей будет преобладать сухой и солнечный антициклон, в то же время на юге и юго-востоке пройдут грозовые дожди.

Как сообщают синоптики Украинского гидрометцентра, 28 августа атмосферный фронт с Черного моря принесет нестабильную погоду с кратковременными дождями, местами и с грозами на юге и юго-востоке страны.

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«На остальной территории погоду без осадков будет определять область высокого давления, связанная с антициклоном, приходящим с севера от Украины. С северо-востока к нам будет продолжать поступать прохладный воздух», — отмечают метеорологи.

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В целом по стране будет переменная облачность. Дожди пройдут на юге и юго-востоке страны, ночью и в большинстве центральных областей — кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории осадков синоптики не прогнозируют. Утром в Карпатах и на Прикарпатье будет сохраняться туман.

Погода в Украине 28 августа / © Укргидрометцентр

Ветер будет преимущественно северо-восточным и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. В то же время синоптики предупреждают, что на юге и юго-востоке страны местами возможны порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха днём будет колебаться от +21 до +26 градусов тепла, в Закарпатье ожидается до +31 градуса тепла.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что 28 августа усилится влияние антициклона «Steffen». По его словам, в Украину вернётся преимущественно солнечная и сухая погода с температурой ночью +10…+15 градусов выше нуля и днём от +22 до +27 градусов тепла.

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Ранее синоптики представили подробный прогноз погоды на 28 августа для крупных городов Украины.

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