Влияние войны на жизнь и вера в победу – опрос украинцев

Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 8 по 15 декабря 2023 провели общенациональный социологический опрос. В нем, в частности, речь шла о влиянии войны на повседневную жизнь и веру украинцев в победу.

Результаты опросов обнародованы на сайте Фонда.

Согласно результатам опроса, война влияет на повседневную жизнь абсолютного большинства населения – 95%. Из которых 61% называет это влияние определяющим.

Такие оценки характерны для всех макрорегионов Украины, но больше всего – для востока, где война имеет кардинальное влияние на повседневную жизнь 68% населения.

Война также определяет жизнь людей вне зависимости от их возраста. Только среди молодежи (18-29 лет) фиксируется меньше, чем в других возрастных группах, доля тех, на чью жизнь война оказывает очень сильное влияние. Но среди молодежи этот показатель составляет большинство респондентов (54%).

35% украинцев также считают, что жизнь стала немного хуже, а еще 40% – испытывают существенное ухудшение.

Война и победа

Вера в победу продолжает объединять абсолютное большинство украинцев – 88%. Причем 63% верят в победу однозначно. Сомневается в победе только 5% опрошенных.

Опрос украинцев о войне и победе/ Фото: Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива

Однако, по сравнению с декабрем 2022 года, несколько изменилось соотношение между теми, кто в победу верит безусловно (было 78%, стало – 63%), и теми, кто скорее верит в победу (было 15% в декабре 2022 г., стало – 25%).

Убеждены в победе Украины абсолютное большинство жителей всех макрорегионов, однако на юге несколько больше скептиков (10%) по сравнению с другими.

Более половины украинцев – 58% – верят, что Украина победит в этой войне в краткосрочной перспективе: 6% – в ближайшие несколько месяцев, 21% – к лету 2024 г., еще 31% – через 1–2 года.

Опрос украинцев о войне и победе/ Фото: Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива

К победе в среднесрочной перспективе (3-5 лет) склоняются 15% респондентов. При этом поклонники наиболее пессимистического сценария, не верящие, что победа наступит при их жизни, – в абсолютном меньшинстве (2,5%).

В региональном разрезе доля тех, кто считает, что победа наступит через 1–2 года, колеблется от 27% на юге – до 36% – на западе страны.

Тех, кто верит в победу до лета 2024 г. меньше всего на востоке (16%) и больше всего – на юге (25%). А вот количество поклонников наиболее оптимистического сценария победы в ближайшие несколько месяцев почти одинаково во всех макрорегионах (5-7%).

Напомним, украинцы ответили, кому больше не верят – Безуглая, Арестович или Порошенко.

Читайте также ведущие новости дня: