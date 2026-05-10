ВЛК для забронированных: в каких случаях медосмотр обязателен
Забронированные работники и лица с отсрочкой больше не обязаны проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК) «просто так».
Военнообязанные, забронированные или на которых оформлена отсрочка от мобилизации, не обязаны проходить ВЛК.
Об этом объяснили в Минобороны, передает «Судебно-юридическая газета».
Однако, ВЛК нужно проходить следующим категориям за исключением следующих случаев в случае:
подписание контракта для прохождения военной службы;
в случае наличия решения ВЛК с формулировкой «Непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно пригодный в военное время», если нет повторного медосмотра (за исключением лиц с инвалидностью, признанных таковыми в установленном порядке);
если забронированный самостоятельно изъявил желание пройти медицинское освидетельствование.
В Минобороны отметили, чтобы пройти ВЛК, необходимо иметь направление.
Кто выдает направление на ВЛК
руководители ТЦК
руководители Центров рекрутинга ВСУ;
командиры воинских частей — для действующих военнослужащих.
В Минобороны напомнили, что для военнообязанных действует упрощенная процедура направления на ВЛК. Они могут самостоятельно подать запрос на электронное направление через приложение Резерв+. Действующие военнослужащие могут получить и бумажное направление, предоставив цифровой рапорт через приложение Армия+.
«Повестка не равна направлению на ВЛК. Повестка — это требование явиться в ТЦК для уточнения данных или мобилизации. Направление является документом, который является основанием для прохождения медицинского осмотра в конкретных целях (например, при мобилизации, подписании контракта на военную службу, поступлении в высшее военное учебное заведение и т.д.)», — добавили в Минобороны.
