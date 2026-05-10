ВЛК для забронированных: в каких случаях медосмотр обязателен

Военнообязанные, забронированные или на которых оформлена отсрочка от мобилизации, не обязаны проходить ВЛК.

Об этом объяснили в Минобороны, передает «Судебно-юридическая газета».

Однако, ВЛК нужно проходить следующим категориям за исключением следующих случаев в случае:

подписание контракта для прохождения военной службы;

в случае наличия решения ВЛК с формулировкой «Непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно пригодный в военное время», если нет повторного медосмотра (за исключением лиц с инвалидностью, признанных таковыми в установленном порядке);

если забронированный самостоятельно изъявил желание пройти медицинское освидетельствование.

В Минобороны отметили, чтобы пройти ВЛК, необходимо иметь направление.

Кто выдает направление на ВЛК

руководители ТЦК

руководители Центров рекрутинга ВСУ;

командиры воинских частей — для действующих военнослужащих.

В Минобороны напомнили, что для военнообязанных действует упрощенная процедура направления на ВЛК. Они могут самостоятельно подать запрос на электронное направление через приложение Резерв+. Действующие военнослужащие могут получить и бумажное направление, предоставив цифровой рапорт через приложение Армия+.

«Повестка не равна направлению на ВЛК. Повестка — это требование явиться в ТЦК для уточнения данных или мобилизации. Направление является документом, который является основанием для прохождения медицинского осмотра в конкретных целях (например, при мобилизации, подписании контракта на военную службу, поступлении в высшее военное учебное заведение и т.д.)», — добавили в Минобороны.

