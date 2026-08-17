ВЛК фальсифицировали диагнозы: Цуцкиридзе назвал заболевание, с которыми чаще всего обходили правила

ВЛК

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В Украине уже отменено 6,5 тыс. решений военно-врачебных комиссий (ВЛК). Чаще нарушения касались диагнозов, которые использовали для признания военнообязанных непригодными к службе.

Об этом рассказал заместитель председателя Национальной полиции Дмитрий Цуцкиридзе в комментарии «Цензор нет».

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По его словам, правоохранители проверяют не только указанный в медицинских документах диагноз, но и то, подтверждается ли он реальным состоянием здоровья человека.

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Какие диагнозы чаще всего фальсифицировали

Больше всего манипуляций выявляли в выводах о заболеваниях опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем.

«Чаще всего манипуляции касались заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и неврологических заболеваний. Также были случаи с психическими расстройствами, заболеваниями органов зрения, слуха и внутренних органов», — сказал Цуцкиридзе.

Он подчеркнул, что во время проверок правоохранители устанавливают, существует ли реальное медицинское подтверждение указанного в документах диагноза.

«Мы проверяем не сам диагноз на бумаге, а подтверждается ли он реальными обследованиями, лечением и медицинскими данными», — пояснил замглавы Нацполиции.

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Как работали схемы с фальшивыми выводами ВЛК

По словам Цуцкиридзе, механизмы фальсификаций отличались. В одних случаях ложные сведения напрямую вносили в медицинские документы. В других — за деньги изготовляли документы с вымышленными диагнозами.

«Схемы были разные: в одних случаях в медицинские документы вносили заведомо ложные сведения о диагнозе, на основании которого человека признавали непригодным к службе. В других — за деньги производили медицинские документы с фиктивными диагнозами», — рассказал он.

К таким схемам, по словам правоохранителя, могли быть привлечены не только члены военно-врачебных комиссий.

«К таким схемам привлекали членов ВЛК, работников ТЦК, а в отдельных случаях — и гражданских посредников», — отметил Цуцкиридзе.

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Таким образом, во время проверок отмененных решений ВЛК правоохранители анализируют не только само заключение комиссии, но и медицинскую историю человека — результаты обследований, лечения и другие данные, подтверждающие заявленный диагноз.

Напомним, украинский Красный Крест ранее опубликовал дополнительное разъяснение по поводу инцидента с задержанием работниками ТЦК волонтера, который эвакуировал гражданских из Херсона.

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