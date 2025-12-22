© ТСН.ua

Для военно-врачебных комиссий (ВВК) могут сократить перечень болезней, которые дают непригодность к службе в армии.

Об этом заявила военная омбудсмен Ольга Решетилова в интервью «Главкому».

Прежде всего, военная омбудсмен подчеркнула, что ВВК — не глубинная диагностика. И если у военнообязанного есть проблемы со здоровьем, о которых он знает, он должен самостоятельно позаботиться, чтобы эта информация была внесена в его военно-учетные данные.

«Другой вопрос, что в нынешней редакции 402 приказа (Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ — Ред.) требования о состоянии здоровья пригодного к военной службе значительно снижены. И я думаю, что не нужно объяснять, чем это вызвано. А вызвано это дефицитом личного состава, необходимостью привлечения как можно большего количества людей. Поэтому — да, на сегодняшний день в армию попадают далеко не все здоровые люди. И ясно, что физическая нагрузка, стрессовые ситуации часто ухудшают состояние их здоровья», — признала Решетилова.

По ее информации, департамент здравоохранения Министерства обороны готовил исключение определенных болезней из перечня тех, которые определяют пригодность.

«Но здесь еще проблема в том, что военнослужащий может быть пригодным или ограниченно пригодным по определенному перечню статей. Но если у тебя одновременно и диабет, и радикулит, и давление, и еще что-то — это меняет всю картину», — объяснила военная омбудсмен.

