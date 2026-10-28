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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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ВВК проверят на "мажорные" инвалидности: нардеп рассказала, какие решения Минобороны хочет пересмотреть

По словам нардепа Яцик, после ВВК в штурмовые бригады направляют мужчин весом 30 кг и онкобольных.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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В Украине могут пересмотреть решение ВЛК о непригодности "мажоров"

В Украине могут пересмотреть решение ВЛК о непригодности «мажоров» / © ТСН.ua

Министерство обороны планирует пересмотреть выводы ВВК, особенно те, на основании которых отдельные военнообязанные получили инвалидность или статус непригодных к службе.

Об этом заявила народная депутат Юлия Яцик в интервью youtube-каналу «Суперпозиция».

«Состоятельные мажоры откупились, оформив себе группу инвалидности», — признала она.

По словам Яцик, речь идет об отдельных военнообязанных мужчинах, которые купили себе врачебное решение о непригодности и «прекрасно себя чувствуют в Украине в спортзалах и ресторанах».

«К ВВК есть вопросы. Как люди с анорексией, 30-килограммовые проходят ВВК за час и отправляются в штурмовые войска. И человек просто умирает на пути от истощения. Или с 3–4 стадией онкологии — как он может быть признан пригодным к военной службе, да еще в штурмовых войсках. Это абсурд», — говорит депутат.

Она отметила, что уже год законопроект об ответственности ТЦК и ВВК не выносится на голосование во втором чтении.

Юлия Яцик — народный депутат IX созыва. В Верховную Раду попала в 2019 году от партии «Слуга народа» по избирательному округу № 79 в Запорожской области. Сейчас она является внефракционным депутатом — из фракции «Слуга народа» официально вышла в июле 2024 года.

Напомним, мобилизованный врач-педиатр скончался в больнице спустя несколько недель после прибытия на полигон.

Официальная версия военных о причинах спровоцировала жесткую дискуссию о работе ВВК и распределении специалистов в ВСУ.

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