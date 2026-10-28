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- Украина
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ВВК проверят на "мажорные" инвалидности: нардеп рассказала, какие решения Минобороны хочет пересмотреть
По словам нардепа Яцик, после ВВК в штурмовые бригады направляют мужчин весом 30 кг и онкобольных.
Министерство обороны планирует пересмотреть выводы ВВК, особенно те, на основании которых отдельные военнообязанные получили инвалидность или статус непригодных к службе.
Об этом заявила народная депутат Юлия Яцик в интервью youtube-каналу «Суперпозиция».
«Состоятельные мажоры откупились, оформив себе группу инвалидности», — признала она.
По словам Яцик, речь идет об отдельных военнообязанных мужчинах, которые купили себе врачебное решение о непригодности и «прекрасно себя чувствуют в Украине в спортзалах и ресторанах».
«К ВВК есть вопросы. Как люди с анорексией, 30-килограммовые проходят ВВК за час и отправляются в штурмовые войска. И человек просто умирает на пути от истощения. Или с 3–4 стадией онкологии — как он может быть признан пригодным к военной службе, да еще в штурмовых войсках. Это абсурд», — говорит депутат.
Она отметила, что уже год законопроект об ответственности ТЦК и ВВК не выносится на голосование во втором чтении.
Юлия Яцик — народный депутат IX созыва. В Верховную Раду попала в 2019 году от партии «Слуга народа» по избирательному округу № 79 в Запорожской области. Сейчас она является внефракционным депутатом — из фракции «Слуга народа» официально вышла в июле 2024 года.
Напомним, мобилизованный врач-педиатр скончался в больнице спустя несколько недель после прибытия на полигон.
Официальная версия военных о причинах спровоцировала жесткую дискуссию о работе ВВК и распределении специалистов в ВСУ.