ВВК признала ограниченно пригодным: предприниматель отказался от мобилизации – и его наказали

На суде мужчина вину признал и раскаялся.

В Ивано-Франковской области судили мужчину, который получил повестку, однако отказался от мобилизации во время действия военного положения.

Об этом говорится в приговоре Косивского районного суда Ивано-Франковской области.

По данным суда, подозреваемым является частным предпринимателем, воспитывающим одного малолетнего ребенка. Он 18 мая 2023 года получил повестку и прибыл на осмотр. 23 мая ВВК признала мужчину ограниченно пригодным для службы в армии.

24 мая 2023 года предприниматель должен был прибыть в военкомат для службы в ВСУ, однако этого не сделал и отказался от повестки.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

На суде мужчина вину признал, раскаялся и просил строго его не наказывать.

Косивский районный суд Ивано-Франковской области признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил его к 3 годам лишения свободы, заменив реальный срок на год испытательного.

Напомним, на Закарпатье заключили в тюрьму 29-летнего мужчину, который не явился в военкомат.

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