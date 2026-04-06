ВВК: у каких врачей нужно проходить обследование
Все военнообязанные должны проходить военно-врачебную комиссию.
В Украине во время мобилизации для определения пригодности к военной службе военнообязанные и резервисты проходят проверку военно-врачебной комиссии (ВВК).
В пресс-службе Министерства обороны рассказали, каких врачей проходят во время ВВК.
В ведомстве отметили, что к прохождению ВВК следует подготовиться.
«В частности, взять с собой медицинские документы и свежие результаты анализов крови, мочи, на инфекции (ВИЧ, сифилис, гепатиты B и C), кардиограмму», — говорится в сообщении.
Основным этапом является обход врачей. В стандартный состав ВЛК входят:
терапевт
хирург
невролог
психиатр
офтальмолог
отоларинголог
стоматолог
дерматолог.
Также могут назначить обследование у дополнительных специалистов в зависимости от жалоб.
Военнообязанный должен сдать следующие анализы:
общий анализ крови и исследование мочи
определение группы крови и резус-принадлежности
рентгенологическое (флюорографическое) обследование органов грудной клетки;
электрокардиографию (ЭКГ)
серологический анализ крови на: антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), антиген к вирусу гепатита В (HBsAg), антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV), реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (RW)
исследование крови или УЗИ если есть хронические заболевания.
«Если при осмотре будет обнаружена патология, которую невозможно оценить на месте, должны направить на дополнительное обследование (МРТ, КТ, обследование в условиях стационара)», — добавили в сообщении.
Напомним, для военнообязанных предусмотрена упрощенная процедура — оформление электронного направления через приложение «Резерв+». Для этого необходимо подать заявку в разделе «Сервисы», после чего документ появится в личном кабинете.
Военнослужащие могут получить направление, подав рапорт через приложение «Армия+» и добавив медицинские рекомендации врача.