ВВК: у каких врачей нужно проходить обследование

ВВК во время военного положения

В Украине во время мобилизации для определения пригодности к военной службе военнообязанные и резервисты проходят проверку военно-врачебной комиссии (ВВК).

В пресс-службе Министерства обороны рассказали, каких врачей проходят во время ВВК.

В ведомстве отметили, что к прохождению ВВК следует подготовиться.

«В частности, взять с собой медицинские документы и свежие результаты анализов крови, мочи, на инфекции (ВИЧ, сифилис, гепатиты B и C), кардиограмму», — говорится в сообщении.

Основным этапом является обход врачей. В стандартный состав ВЛК входят:

терапевт

хирург

невролог

психиатр

офтальмолог

отоларинголог

стоматолог

дерматолог.

Также могут назначить обследование у дополнительных специалистов в зависимости от жалоб.

Военнообязанный должен сдать следующие анализы:

общий анализ крови и исследование мочи

определение группы крови и резус-принадлежности

рентгенологическое (флюорографическое) обследование органов грудной клетки;

электрокардиографию (ЭКГ)

серологический анализ крови на: антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), антиген к вирусу гепатита В (HBsAg), антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV), реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (RW)

исследование крови или УЗИ если есть хронические заболевания.

«Если при осмотре будет обнаружена патология, которую невозможно оценить на месте, должны направить на дополнительное обследование (МРТ, КТ, обследование в условиях стационара)», — добавили в сообщении.

Напомним, для военнообязанных предусмотрена упрощенная процедура — оформление электронного направления через приложение «Резерв+». Для этого необходимо подать заявку в разделе «Сервисы», после чего документ появится в личном кабинете.

Военнослужащие могут получить направление, подав рапорт через приложение «Армия+» и добавив медицинские рекомендации врача.