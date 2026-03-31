ВЛК во время военного положения: кого обязательно направят на медосмотр и как его пройти
Минобороны объяснило, кто должен обязательно проходить ВЛК во время военного положения и как получить направление.
В Украине во время военного состояния прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК) остается ключевым этапом мобилизационных процессов. В то же время, сам факт прохождения осмотра не означает автоматического призыва в армию — комиссия лишь определяет пригодность к службе по состоянию здоровья.
Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Там объяснили, кто именно должен обязательно проходить ВЛК и как получить направление.
Кто подлежит прохождению ВЛК
Медицинское освидетельствование необходимо для нескольких категорий граждан:
военнообязанных, в том числе получивших повестку или направление от ТЦК;
лиц, ранее признанных ограниченно годными в военное время и не проходили повторный осмотр после изменения статуса;
граждан, добровольно вступающих на военную службу по контракту;
действующих военнослужащих — в случае необходимости пересмотра состояния здоровья, например после ранений.
Отдельные правила действуют для женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, получивших диплом после 2025 года. Они должны пройти ВЛК в течение 60 дней после внесения в военный учет.
Срок действия заключения ВЛК
Во время военного положения решение ВЛК для военнообязанных действует в течение одного года. После этого медицинские данные считаются устаревшими и лицо могут повторно направить на осмотр.
Как получить направление
Направления на ВЛК могут выдавать:
территориальные центры комплектования и социальной поддержки;
центры рекрутинга ВСУ;
командиры воинских частей — для военнослужащих.
Для военнообязанных предусмотрена упрощенная процедура — оформление электронного направления через приложение «Резерв+». Для этого необходимо подать заявку в разделе «Сервисы», после чего документ появится в личном кабинете.
Военнослужащие могут получить направление, подав рапорт через приложение «Армия+» и добавив медицинские рекомендации врача.
Таким образом, система прохождения ВЛК при мобилизации постепенно переходит в цифровой формат, однако ключевым фактором остается необходимость личного медицинского осмотра.