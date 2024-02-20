ВЛК за 20 мин не может быть: как мобилизованному пройти полноценную врачебную комиссию

Адвокат Роман Симутин поделился советами, как сделать так, чтобы ВЛК была проведена полноценно, а не формально.

В Украине военнообязанные, которым вручили повестку, должны пройти полноценную военно-врачебную комиссию (ВЛК).

Как заставить врачей на ВЛК тщательно провести медосмотр, а не просто поставить штамп "годен", рассказал адвокат Роман Симутин на своем канале в YouTube.

"Вы прибыли в ТЦК и вас направляют к врачам, которые просто штампуют вам "годен". На все – 20 минут. Какими должны быть ваши действия", – отмечает адвокат.

Правило №1 – сдать все анализы

Симутин напомнил, что медицинское освидетельствование во время мобилизации регулируется главой III, Приказа МО от 14.08.2008 года №402. В первую очередь перед осмотром проводится общий анализ крови. Призывника проверяют на ВИЧ, гепатит, сахар, определяют группу крови, резус, проводят рентген, ЭКГ, а лицам за 40 лет обязательно измеряют давление.

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"А теперь вспомните, какая последовательность была у вас, и проводились ли анализы. Потому что в некоторых случаях их берут с вашей электронной карты HELSI неизвестно какой давности и без анализов на сахар, гепатит и ВИЧ", – говорит юрист.

Симутин советует, прежде чем проходить ВЛК, заявить о необходимости проведения анализов.

"Чтобы все сразу понимали, что вы знаете законный порядок, поэтому вы не будете проходить врачей до получения результатов тестов, как это и должно быть", — добавил он.

Правило №2

К личному делу приобщите все без исключения лекарственные выписки, выводы, а также выписку из амбулаторной карты.

Правило №3

При прохождении осмотра у профильного врача по вашему заболеванию, расскажите об имеющихся проблемах, покажите выписку и сообщите, что приобщили данные документы к личному делу.

Что делать, если вы по состоянию здоровья ограниченно пригодны, а ВЛК ставит "годен"

"Если ваши проблемы со здоровьем тянут как минимум на ограниченную пригодность, но вам ставят пригодный и не направляют на дополнительное обследование, сразу направляйтесь к председателю ВЛК, пишите жалобу и ждите официального ответа. Не предоставление ответа можно рассматривать как бездействие председателя ВЛК, дальнейшим обжалованием", – говорит Симутин.

Юрист советует всегда требовать заключения ВЛК о пригодности, оформленном в виде справки. Отсутствие такого вывода усложнит дальнейшее обжалование.

"Чтобы потом получить справку в ТЦК потеряете месяц времени, это в лучшем случае, в худшем, как часто происходит по моим делам, обжаловать приходится просто вслепую", — подытожил Симутин.

Напомним, 7 февраля Рада поддержала в первом чтении проект об усилении мобилизации.

Нардеп Федор Вениславский назвал самые дискуссионные пункты законопроекта о мобилизации.

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