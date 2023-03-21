Влюблённая жительница Тернопольщины отдала "иностранцу" 38 тысяч гривен: ни мужчины, ни денег

Жительница Тернопольской области пересказала иностранцу, с которым познакомилась в соцсетях 38 тысяч гривен. После этого мужчина исчез, а потерпевшая обратилась в полицию.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

Пострадавшая жительница Бережанской громады сообщила полиции, что она познакомилась в соцсетях с якобы "гражданином США, работающим на закрытом объекте в Сирии". Общение пары длилось почти год.

Впоследствии "американец" попросил жительницу Тернопольщины, чтобы та прислала ему 38 тысяч гривен на билет в Украину. Он убеждал, что не может вывести свои средства. После того, как женщина перевела ему деньги, "иностранец" скрылся.

Потерпевшая обратилась в полицию. Правоохранители разыскивают афериста.

Напомним, в Торонто мужчина несколько раз сменил имя и познакомился с 250 женщинами, чтобы закрутить с ними роман и выманить у них деньги.

Читайте также: