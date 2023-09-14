Вместе к победе: украинский бренд коньяка «Довбуш Карпатский» поддерживает бойцов одноименной бригады

За полтора года полномасштабной войны России с Украиной отечественные компании смогли не только адаптироваться к новым условиям ведения бизнеса. Многие из них продолжают поддерживать социальные инициативы, главной из которых сегодня является помощь нашим военным.

Одна из таких компаний – «Торговый Дом АВ», производитель высококачественного украинского коньяка «Довбуш Карпатский».

Очередной вклад в общее дело приближения нашей победы сделал недавно бренд «Довбуш Карпатский», передав военным генераторы, тепловизоры, квадрокоптеры, старлинки и другое крайне необходимое на фронте оборудование. "Вкусняшки" получили ребята из 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша, которіе сейчас защищают страну на передовой.

Бригада «Довбуш», как и легендарный народный герой, имя которого она носит, мужественно и самоотверженно защищает родную землю. Каждый день ее бойцы демонстрируют примеры героизма, смелости и отваги, сталкиваясь с врагом.

Все работники и руководство «Торгового Дома АВ» благодарны воинам 68-й бригады и всем украинским военным за ежедневные усилия ради защиты Украины. Поэтому среди социальных инициатив компании главной остается всемерная поддержка наших военных, чтобы совместными усилиями приближать время нашей победы.

Украинский коньяк «Довбуш Карпатский» – это высококачественный продукт отечественного производства, объединяющий традиции качества и национальной гордости. Эксклюзивным дистрибьютором коньяка «Довбуш» на территории Украины является «Торговый дом АВ», известный отечественный дистрибьютор алкогольных брендов премиум класса, обладающий устойчивой репутацией ответственной компании, выполняющей свои обязательства даже в условиях войны. Большой и уникальный опыт работы на алкогольном рынке и высокие показатели продаж популярных среди потребителей украинских брендов водки GreenDay, коньяка ADJARI, водки HELSINKI делает компанию одной из самых мощных в отрасли.