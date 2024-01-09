Вместе с главкомом и всеми основными командующими: Зеленский сообщил об особом заседании Ставки

В частности, командование проговорило о открытии новых линий производства оружия и боеприпасов в Украине, на наших предприятиях и вместе с партнерами.

Особое заседание – при прямом, очном участии всех основных командующих и руководителей операций состоялось 9 января. В ходе Ставки решили вопрос об упрощении логистики.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Вместе с главкомом, Генштабом, Минобороны, Минстратегпромом, Минцифры детально проанализировали обеспечение снарядами и дронами. Главное – вся логистика должна стать быстрее", – отметил Зеленский.

По словам президента, командование проговорило также о открытии новых линий производства оружия и боеприпасов в Украине, на наших предприятиях и вместе с партнерами.

"Конечно, рассмотрели поставки, которые ожидаем в этом году. При всей имеющейся проблематике в мире наш аккуратный, четкий подход к каждой потребности, к каждой возможности способен обеспечить Силы обороны всем необходимым", — добавил он.

Зеленский добавил, что отдельно и детально проанализировали работу украинских воздушных сил, всех защитников неба.

"Результаты сбивания российских ракет и дронов. То, что удалось. То, что должно удаться. Продолжаем работать и со всеми партнерами, чтобы усилить наше ПВО", – добавил президент.

Санкции мира против российской "оборонки"

Зеленский сообщил об усилении давления на Россию.

"Санкции мира, безусловно, работают. Есть четкие свидетельства торможения российской "оборонки". Но чтобы результат санкций был стопроцентный, так же на сто процентов должны быть перекрыты и схемы обхода санкций", — добавил он.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский выступит со специальным обращением на Всемирном экономическом форуме.

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