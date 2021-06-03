Вместе с крупными городами Тернополь тоже открывает центр вакцинации: где можно получить прививку

Получить прививку смогут те, кто зарегистрировался в мобильном приложении "Дия" или на веб-портале "Дия".

Украина уже закупила более 1 мил. 900 тис. доз китайской вакцины CoronaVac и именно ее используют в центрах массовой вакцинации.

Также читайте В Тернополе откроют центр вакцинации от коронавируса

Где в Украине уже заработали такие центры и как можно получить прививку от коронавирусной инфекции, рассказывается в выпуске Сниданок с 1+1.



В столице снова заработает на эти выходные центр массовой вакцинации и он снова будет в здании Международного выставочного центра.

В Одессе будут прививать на стадионе юридической академии. Во Львове центр массовой вакцинации — футбольная арена "Львов". И к этой тройке, которая свои первые выходные уже проработала, в эти выходные присоединится Тернополь. Прививать будут в "Центре досуга и молодежных инициатив имени Довженко" на улице Воссоединения, 45 с 9 до 16. Как будут приглашать тернополян, рассказал начальник отдела здравоохранения Тернопольского городского совета Василий Даньчак.

"В первую очередь мы будем вакцинировать тех, кто зарегистрировался в мобильном приложении "Дия" или на веб-портале "Дия". Это приоритет. В среднем планируем до 2 тысяч человек провакцинировать за 2 дня. И более того, к вакцинальной работе этого центра будет привлечена и наша муниципальная полиция, муниципальная инспекция, два человека будут дежурить в течение работы этого центра", — рассказал Василий Даньчак

Именно таким образом Тернополь планирует избежать ситуации, которая сложилась на прошлих выходных в столице.

Напомним, в течение двух дней в центр вакцинации в столице выстраивались длинные очереди, люди не соблюдали дистанцию, не всегда были в масках. Также пришли зарегистрированые жители. Поэтому тернополян просят без регистрации в "Дия" не вмешиваться в очередь и не мешать тем, кто зарегистрировался, получать прививки.

ВОЗ одобрила китайскую вакцину "CoronaVac" — прямое включение

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку