Владимир Зеленский / © Associated Press

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Вскоре стартует первый этап испытаний антибаллистической системы Freyja, которую Украина создает совместно с европейскими союзниками.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает DW.

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По словам главы государства, он рассчитывает, что первые испытания начнутся до конца декабря 2026 года.

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«Времени мало», — подчеркнул Зеленский, комментируя спешку Украины в этом вопросе.

Президент также официально подтвердил, что к этому проекту продолжают присоединяться новые европейские компании. Да, недавно был подписан ряд соглашений, однако президент не раскрыл детали.

Кстати, во время визита в Канаду Зеленский рассказал, что Украина планирует уже до конца года располагать новой антибаллистической системой.

«Компании сказали нам, что им для этого нужно, для новой баллистической системы 20-30 лет. Я сказал, что мы не хотим столь долгой войны. Совершенно нет. Это о другом мире, это о ХХ веке. Сейчас новые технологии, новая Украина, и мы можем сделать это быстрее. И мы рассчитываем на то, что в конце этого года у нас будет первая система», — подчеркнул Зеленский.

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Глава государства ожидает, что во время запланированных на конец сентября встреч в Нью-Йорке Украина получит более четкое понимание дальнейшего графика действий. В то же время, Киев рассчитывает на дополнительные системы ПВО Patriot.

Президент также отметил, что Украина доверяет американской стороне, в частности, благодаря поддержке США в развитии и внедрении технологий.

Напомним, ранее сообщалось, что уже этой осенью украинская компания Fire Point планирует опробовать в боевых условиях первую отечественную баллистическую ракету FP-7. Новое оружие вместе с дальнобойной системой FP-9 открывает возможности для поражения целей в глубине России, включая Москву.

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