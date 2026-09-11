Аккумулятор с песком / © из соцсетей

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Украинец заказал для своего знакомого аккумулятор 12V 100A LiFePO4 на одном из популярных маркетплейсов (AliExpress/Temu). Товар отправили курьером из Польши всего через неделю, однако во время первичной проверки оказалось, что устройство имеет нулевое напряжение и вообще не берет заряд.

Об этом мужчина написал в Facebook.

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После длительной переписки и безуспешных попыток «оживить» батарею по советам продавца, покупатель инициировал процедуру возврата средств. Продавец предлагал компенсировать лишь 20% стоимости, однако платформа согласилась на полное возмещение при предоставлении дополнительных доказательств неисправности.

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В последний день отведенного срока мужчина решил открыть корпус аккумулятора. Внутри вместо элементов питания оказался обычный песок.

К слову, аккумулятор обошелся в 9 тысяч гривен.

Аккумулятор с песком / © из соцсетей

Аккумулятор с песком / © из соцсетей

Аккумулятор с песком / © из соцсетей

Аккумулятор с песком / © из соцсетей

После предоставления видеодоказательства платформа вернула 100% средств и принесла извинения за инцидент.

Покупатель призывает всех, кто готовится к зиме и заказывает оборудование для энергонезависимости из-за границы, быть максимально внимательными и проверять товары.

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Напомним, недавно во Львове внезапно раздался взрыв и пробило стену между квартирами, людей заблокировало. Как оказалось, ночью в квартире многоэтажки взорвалась аккумуляторная батарея.

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