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- Украина
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Вместо аккумулятора — песок: покупатель раскрыл схему обмана при заказе батареи из Китая
Покупатель вскрыл корпус аккумулятора LiFePO4, который заказал на маркетплейсе, и обнаружил внутри обычный песок вместо элементов питания.
Украинец заказал для своего знакомого аккумулятор 12V 100A LiFePO4 на одном из популярных маркетплейсов (AliExpress/Temu). Товар отправили курьером из Польши всего через неделю, однако во время первичной проверки оказалось, что устройство имеет нулевое напряжение и вообще не берет заряд.
Об этом мужчина написал в Facebook.
После длительной переписки и безуспешных попыток «оживить» батарею по советам продавца, покупатель инициировал процедуру возврата средств. Продавец предлагал компенсировать лишь 20% стоимости, однако платформа согласилась на полное возмещение при предоставлении дополнительных доказательств неисправности.
В последний день отведенного срока мужчина решил открыть корпус аккумулятора. Внутри вместо элементов питания оказался обычный песок.
К слову, аккумулятор обошелся в 9 тысяч гривен.
После предоставления видеодоказательства платформа вернула 100% средств и принесла извинения за инцидент.
Покупатель призывает всех, кто готовится к зиме и заказывает оборудование для энергонезависимости из-за границы, быть максимально внимательными и проверять товары.
Напомним, недавно во Львове внезапно раздался взрыв и пробило стену между квартирами, людей заблокировало. Как оказалось, ночью в квартире многоэтажки взорвалась аккумуляторная батарея.