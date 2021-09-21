Вместо авто — груда металла: в Кривом Роге в страшном ДТП погибла девушка (фото)

На месте работали правоохранители. Устанавливаются все детали произошедшего.

В Кривом Роге водитель легковушки на полной скорости влетела в дерево. В результате удара автомобиль буквально превратилась в груду металла. На месте погибла 29-летняя девушка.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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Как стало известно, происшествие случилось ночью 21 сентября на улице Каткова в Ингулецком районе города. Там водитель легкового автомобиля Toyota Camry слетела с дороги и врезалась в дерево. После чего автомобиль загорелся.

На месте погибла 29-летняя девушка. Ее тело с авто достали до приезда спасателей.

"Водитель транспортного средства 1992 года рождения погибла на месте происшествия. Ее тело, без признаков жизни, вытащили из автомобиля до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Пожар локализован в 2:22 и ликвидирован в 2:34", — рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

На месте работали следователи по ДТП. Устанавливаются все детали произошедшего.

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