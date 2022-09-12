Вместо боевых бурят морозостойкие чукчи: в РФ для войны в Украине зимой вербуют жителей Камчатки и Дальнего Востока

В РФ придумали, как пополнить разбитые ВСУ в Украине подразделения и в то же время перестать беспокоиться, что идет зима, и российские солдаты начнут мерзнуть.

Для этого Кремль решил вербовать "морозостойкое" население Камчатки и Дальнего Востока.

Об этом сообщает ГУР Минобороны.

В РФ объявлено об акции сбора средств на приобретение зимней формы для находящегося в Украине оккупационного контингента. Официальный Кремль признал, что у него нет достаточно бюджетных средств на эти нужды.

"Стало известно, что очередная ротация рашистов будет состоять в основном из жителей Дальнего Востока РФ и Камчатки. По замыслу они лучше адаптированы к жизни в условиях низких температур и будут эффективнее в зимний период. Также эти военнослужащие не приучены к комфорту и легко перенесут отсутствие отлаженного". Быта.Есть информация, что кремлевским вербовщикам удалось привлечь определенную часть населения северных регионов обещаниями высоких выплат. Как говорят сами "новобранцы": "нам за всю жизнь столько не заработать", — сообщают украинские разведчики.

В разведке отмечают, что "морозостойкие" оккупанты не имеют боевого опыта и ничего не знают о реальном положении дел боевых действий в Украине.

Напомним, украинские военные находятся уже в окрестностях Лисичанска в Луганской области.

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